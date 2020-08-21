Erzincan'da feci kaza: Ölenler ve yaralılar var

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Neslihan Polat ve İsmet Yolcu’nun cansız bedenleri sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.