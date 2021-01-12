Erzincan'da atıklarla öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kaldı

Marangozların çöpe attıkları, kullanmadıkları ağaçları ve ahşap malzemeleri toplayarak atölyesine getirdiğini ifade eden Söyleyici, “Elimdeki topladığım malzemelere göre çalışıyorum. Kızımın fikirlerini alıyorum. Çünkü bunlar tamamen hayal ürünü. Yaptığım evlerin boyutuna ve işçiliğine göre bir 1-3 ay arasında bir evin yapımını tamamlıyorum. Pandemi kısıtlamaları ve esnek çalışma durumumuzdan dolayı evde boş oturmak yerine kurduğum atölyede hobi olarak yapıyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum.” diye konuştu.