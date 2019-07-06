Erzincan'da 80 yıldır bakkal işletiyor! Siftah etmediği günler oluyor

Evli ve 3 çocuk, 6 torun sahibi olan İbrahim Alışık, babasının vefat etmesiyle bakkalı devraldığını, 55 yıl önce ise şu anki dükkana taşındığını söyledi. Eskiden yokluk yaşandığını, ancak işlerinin daha iyi olduğunu ifade eden İbrahim Alışık, "Şimdi büyük marketler bizi yedi. Marketler açılınca, siftah etmediğimiz günler oluyor