Erzincan maden faciasında yeni gelişme! Adliyeye getirildiler! Aramalarda ilk sinyal alındı

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K., jandarma sorgusunun ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.