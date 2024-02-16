Erzincan maden faciasında yeni gelişme! Adliyeye getirildiler! Aramalarda ilk sinyal alındı
ERZİNCAN'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Gözaltına alınan 8 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Toprak altını tarayan cihazlar, işçilerin içinde bulunduğu konteynerden sinyal aldı. Aramalar orada yoğunlaştırıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait altın madenindeki toprak kayması sonrası kaybolan 9 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Aramalarda toprak altında metal sinyalleri alınmaya başlandı. Aramalar o bölgelerde yoğunlaştırıldı.
Erzincan'daki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K., jandarma sorgusunun ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.
Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi
Altın madeni ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, bazı noktalarda metal yoğunluğuna rastlanıldı. Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor.