Ertuğrul Gazi diye Engin Altan Düzyatan'ın heykeli dikildi! 2 kişi kovuldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, meydana dikilen heykellerle poz vermiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

-“Büyük devletler ve medeniyetler kurmuş bir milletiz. Bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerekir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Türk ve İslam büyüklerimiz ile devlet adamlarımızın büstlerini Belediyemizin önünde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirdik. Büyük Hun İmparatoru Meta Han’dan Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e kadar olan büyük devlet adamlarımız ve büyük düşünürlerimiz bu meydanda yer alıyor. Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”