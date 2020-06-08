Ertuğrul Gazi diye Engin Altan Düzyatan'ın heykeli dikildi! 2 kişi kovuldu
ORDU'da Ertuğrul Gazi anısına dikilen büst, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Engin Altan Düzyatan çıktı. Belediye apar topar büstü kaldırıp 2 kişiyi işten kovdu.
ORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen Ertuğrul Gazi büstü, Engin Altan Düzyatan’a benzetildi. Sosyal medyada "Engin Altan Düzyatan" ve "Ertuğrul Gazi büst" etiketleri en çok konuşulanlar arasında girerken, pek çok kullanıcı duruma tepki gösterdi.
2 kişi kovuldu : Belediye, tepkiler üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde (OBB) büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, meydana dikilen heykellerle poz vermiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
-“Büyük devletler ve medeniyetler kurmuş bir milletiz. Bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerekir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Türk ve İslam büyüklerimiz ile devlet adamlarımızın büstlerini Belediyemizin önünde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirdik. Büyük Hun İmparatoru Meta Han’dan Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e kadar olan büyük devlet adamlarımız ve büyük düşünürlerimiz bu meydanda yer alıyor. Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”
Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirilmişti. 20 isimden oluşan heykeller şöyleydi:
Mustafa Kemal Atatürk, 2.Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina.