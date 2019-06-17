Ertaç Özbir Beşiktaş ile anlaştı soluğu askerde aldı

Mukavelenin 2+1 senelik yapılması planlanıyor. Bu transfer için Evkur Yeni Malatyaspor'a herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. 29 yaşında ve 1,87 metre boyundaki Ertaç Özbir, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası 14'ü ise Süper Lig olmak üzere bu sezon şuana kadar 18 karşılaşmada görev aldı.