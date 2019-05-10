Ersun Yanal'ın transfer raporu sızdı! Listedeki isimler bomba
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli yönetime sunduğu transfer listesi ortaya çıktı. Peki listede kimler var? İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler...
Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı. Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro planlaması içinde olan sarı-lacivertliler ileriki sezonlarda uygulamaya geçmesi planlanan yabancı sınırlaması sebebiyle yerli pazarına ağırlık verirken teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı.
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Teknik direktör Ersun Yanal da şimdiden yönetime alternatifli bir liste sundu. Peki listede kimler var?
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Mehmet Özcan (Eskişehirspor)
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Emre Kılınç (Sivasspor)
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