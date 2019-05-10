Ersun Yanal'ın transfer raporu sızdı! Listedeki isimler bomba

Ersun Yanal'ın transfer raporu sızdı! Listedeki isimler bomba

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli yönetime sunduğu transfer listesi ortaya çıktı. Peki listede kimler var? İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler...

Ersun Yanal'ın transfer raporu sızdı! Listedeki isimler bomba - Sayfa 1

Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı. Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro planlaması içinde olan sarı-lacivertliler ileriki sezonlarda uygulamaya geçmesi planlanan yabancı sınırlaması sebebiyle yerli pazarına ağırlık verirken teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı.

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Ersun Yanal'ın transfer raporu sızdı! Listedeki isimler bomba - Sayfa 2

Teknik direktör Ersun Yanal da şimdiden yönetime alternatifli bir liste sundu. Peki listede kimler var? 

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Ersun Yanal'ın transfer raporu sızdı! Listedeki isimler bomba - Sayfa 3

Mehmet Özcan (Eskişehirspor) 

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Ersun Yanal'ın transfer raporu sızdı! Listedeki isimler bomba - Sayfa 4

Emre Kılınç (Sivasspor)

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