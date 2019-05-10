Ersun Yanal'ın transfer raporu sızdı! Listedeki isimler bomba

Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı. Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro planlaması içinde olan sarı-lacivertliler ileriki sezonlarda uygulamaya geçmesi planlanan yabancı sınırlaması sebebiyle yerli pazarına ağırlık verirken teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı.