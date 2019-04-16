Ersun Yanal, Yusuf Mert'i kadroya alıyor
Alanyaspor maçı öncesi forvetsiz kalan Fenerbahçe'de, U21 takımının gol makinesi Yusuf Mert Tunç'a şans doğdu.
Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'la 1-1 berabere kaldığı gördüğü sarı kart nedeiyle cezalı duruma düşen ve hafta sonu oynanacak Alanyaspor deplasmanında Soldado forma giyemeyecek. Frey ve Slimani'nin durumları göz önüne alındığın Fenerbahçe'nin genç golcüsü Yusuf Mert'e gün doğdu.
ALANYA MAÇI KADROSUNA ALINACAK: Fenerbahçe’nin U21 takımındaki gol makinesi Yusuf Mert Tunç, bu sezon müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ali Koç’u kendine hayran bırakan 18 yaşındaki forvet, henüz A takımında forma şansı bulamadı. Ancak bu hafta forvetsiz kalan Ersun Yanal’ın genç oyuncuyu Alanya kafilesine dahil edebileceği öğrenildi.
SAKATLIĞI GEÇTİ: Yusuf Mert, sakatlığı nedeniyle U21 derbisinde görev yapamamıştı. Ancak dün antrenmanlara başlayan golcü oyuncu, hafta sonunda oynayabilecek durumda.
ALİ KOÇ'U MEST ETMİŞTİ: Bu sezon altyapıda en çok dikkat çeken isimlerden biri, U21 Ligi’nde 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Yusuf Mert Tunç oldu. U21 takımının Rize’yi 4-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan ve mücadeleyi izleyen Ali Koç’u kendine hayran bırakan 19 yaşındaki forvet, kariyerindeki ilk büyük adımı önceki gün attı.