Ersun Yanal, Yusuf Mert'i kadroya alıyor

ALİ KOÇ'U MEST ETMİŞTİ: Bu sezon altyapıda en çok dikkat çeken isimlerden biri, U21 Ligi’nde 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Yusuf Mert Tunç oldu. U21 takımının Rize’yi 4-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan ve mücadeleyi izleyen Ali Koç’u kendine hayran bırakan 19 yaşındaki forvet, kariyerindeki ilk büyük adımı önceki gün attı.