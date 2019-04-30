Ersun Yanal rapor verdi! İşte Fener'i uçuracak forvet
Fenerbahçe, Werder Bremen'le sezon sonu sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Alman golcü Max Kruse'nin transferi için harekete geçti.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de hedef Alman golcü Max Kruse. Milli ara ve izinli günlerde yardımcılarını Avrupa’ya gönderip oyuncu izleten Ersun Yanal, ilk raporunu sundu. Comolli'nin bu oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Yanal’ın istediği bütün özelliklere sahip: Santrforda, forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen Werder Bremen’in 10 numarası, Yanal’ın istediği bütün özelliklere sahip.
Gerçekleşmesi yükek ihtimal: Sözcü'de yer alan habere göre; Max Kruse'nin sezon sezon mukavelesinin de bitiyor olması sarı-lacivertlilerin politikasıyla uyumlu olduğu için transferin gerçekleşmesi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor.
30 maçta 19 gole doğrudan katkı yaptı: Max Kruse, bu sezon Werder Bremen’le Bundesliga’da çıktığı 30 maçta 19 gole doğrudan katkı yaptı. 3 farklı bölgede oynayan hücum oyuncusu 10 gol atıp 9 asist yaparak takımının en önemli ismi oldu.