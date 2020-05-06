Ersin Korkut'a öldüğü söylenmiyor! Yılmaz Erdoğan Survivor'ı aradı

Survivor'da yarışmak için Dominik'e gelirken arkasında köpeği Mes'i bırakan Ersin Korkut, her fırsatta köpeğini ne kadar özlediğini dile getiriyor fakat köpeği Mes, Korkut, Survivor'a geldikten bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu acı haberi ise kimse Ersin Korkut'a söyleyemedi.