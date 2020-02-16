Ersin Korkut kimdir aslen nereli Survivor 2020'de yıkıp geçti

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de sevilen oyuncu Ersin Korkut oldu. BK oyuncusu olan Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın da yeğeni. Aslen Hakkari doğumlu olan Ersin Korkut 42 yaşında. Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış ve"Doktor bu ne?" repliği ile ünlenmişti.