Ersay Üner'in ifadesinde ortaya çıktı! Panikle 2,5 milyon parayı bakın ne yapmış...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin ifadeleri dikkat çekti. Ersay Üner’in para itirafı ise öne çıktı.
Üner, evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 milyon 568 bin 180 TL ile ilgili verdiği ifadede "Bir anlık korku yaşadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için panikle evde bulunan parayı yan bahçeye fırlattım" ifadelerini kullandı.
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Ersay Üner, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu birçok ünlü isim hakkında işlem yapıldı. Operasyon sonrası şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
ERSAY ÜNER’DEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA
Şarkıcı Ersay Üner, evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 milyon 568 bin 180 TL ile ilgili verdiği ifadede, yaşadığı paniği anlattı. Üner, “Bir anlık korku yaşadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için panikle evde bulunan parayı yan bahçeye fırlattım” dedi.
Paranın tamamen yasal olduğunu vurgulayan Üner, söz konusu miktarın çalıştığı müzik şirketi tarafından faturalı ve beyanlı olduğunu, vergi ödemesi için hazır tuttuğunu belirtti. Herhangi bir suç kastı olmadığını dile getiren şarkıcı, yaşananların tamamen panik anında gerçekleştiğini ifade etti.