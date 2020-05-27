Ersay Üner ve Büşra Pekin aşkı yeniden alevlendi! Çiftler yeniden barıştılar
Korona sonrası evlerinde karantinaya çekilen şarkıcı Ersay Üner ile Büşra Pekin'in aşkları yeniden alevlenerek, kötü giden ilişkilerine bir şans daha verdiler.
Geçtiğimiz sene altı yıllık ilişkilerini sonlandıran başarılı müzisyen Ersay Üner ile sevgilisi Büşra Pekin, karantina sonrası kendilerine bir şans daha vermeyi kararlaştırdılar. Aşkları yeniden alevlenen çift, Amerika'ya taşınma kararı yüzünden ilişkilerini noktalamışlardı.
"Çiftin aşkları ikinci baharını yaşıyor": Aynı evde yaşayan çift, ayrılık sonrası evlerini ayırmış ancak aynı sitede yaşıyorlardı. Salgın sonrası birbirlerine destek çıkan çiftten Pekin, evde tek başına kalan Ersay Üner'e yemekler yapıp götürdü.
Ünlü müzisyen Üner’in evini temizlemesine de yardımcı olan Büşra Pekin’in bu hareketleri, sönen aşkın küllerini yeniden alevlendirdi. İkili, bir süredir ikinci baharlarını yaşıyor.
Ersay Üner Kimdir?
1978 yılında dünyaya gelen Ersay Üner Konya'da doğmuştur. Terazi burcu olan Üner 1.85 boyundadır. Belediyede memur olarak çalışan babası aynı zamanda belediyeye ait düğün salonlarında müzisyen olarak görev yaptığından müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul'a taşındı.