Ersay Üner ve Büşra Pekin aşkı yeniden alevlendi! Çiftler yeniden barıştılar

Geçtiğimiz sene altı yıllık ilişkilerini sonlandıran başarılı müzisyen Ersay Üner ile sevgilisi Büşra Pekin, karantina sonrası kendilerine bir şans daha vermeyi kararlaştırdılar. Aşkları yeniden alevlenen çift, Amerika'ya taşınma kararı yüzünden ilişkilerini noktalamışlardı.