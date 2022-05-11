Erşan Kuneri dizisinden o bölümü çıkardı Cem Yılmaz itiraf etti! 7 afişi paylaştı: Ebenin...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünü Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak ile paylaştığı Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te yayına giriyor. Yılmaz, diziyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bloomberg HT'de ‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’ programına Zafer Algöz ve Nilperi Şahinkaya ile katıldı.
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Yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’ ile ilgili konuşan komedyen Cem Yılmaz, diziden çıkardığı bir bölümü anlattı.
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Cem Yılmaz, “Erşan, İtalyan bir yönetmenle birlikte bir film yapıyor, Ultima posta, son posta diye… Onu eledim." diye konuştu.
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Yılmaz " Öyküsünü de anlatayım. İki postacı bir kıza aşık oluyorlar, kız adadan taşınınca birbirlerini teskin ediyorlar” dedi.
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