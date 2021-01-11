Erotik sahne FOX'un Baraj dizisinde kriz çıkardı reyting numarası tutmadı
FOX'un son haftalarda yeniden yükselişe geçen dizisi Baraj yarın akşam 22. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Fragmanları büyük ses getiren dizide Nazım ve Nehir'in yatak sahnesi ise seyirciyi şimdiden ikiye böldü.
Son haftalarda FOX TV'nin yüzünü güldüren dizisi Baraj salı akşamı heyecan dolu bir bölümle seyircisiyle buluşacak. Düşen reytinglerini Gizem Karaca'nın kadroya dahil olmasıyla yeniden kazanan Baraj'ın 22. bölümü şimdiden ses getirdi. Dizide Nazım ve Nehir'in yatağa girmesi seyirciyi ikiye böldü.
Kaybettiği seyircisini yeniden kazananan dizi, 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkıyor. Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.
Salı akşamları karşısında Masumlar Apartmanı ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi sıkı rakipleri olmasına rağmen giderek tırmanışa geçen dizi geçtiğimiz hafta ilk 10'un içine girerek kalanın yüzünü güldürdü.
Ocak ayının ilk haftası birçok dizinin ekrana bir haftalık ara vermesini fırsat bilen dizi, yeni bölümünü yayınlayarak rakiplerinin bir adım önüne geçti. Yarın yayınlanacak yeni bölümde ise seyirciyi kızdıracak olaylar var!