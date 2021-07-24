Erotik klibiyle hayatının şokunu yaşadı! 'Bunu yapan vatan hainidir' deyip Bülent Serttaş isyan etti
İbo Show'da Oryantal Didem'e tavrıyla haftalarca gündem olan Bülent Serttaş, erotik Akdeniz şarkısının klibiyle hayatının şokunu yaşadı.
30 Ocak'ta ekrana gelen İbo Show'da yaşananlar Oryantal Didem dans ederken Bülent Serttaş ve Ali Sunal'ın bakmama çabası ilginç anlara neden olmuştu. Didem dans ederken, Serttaş bakmamak için olağanüstü bir çabasına sosyal medyadan takdir ve tepki gelmişti.
Programda yaşananlarla ilgili Didem "Gerçekten hiç fark etmedim. Sosyal medyada gündem olunca yeniden izledim ve gördüm." ifadelerini kullanmıştı.
"O an fark etseydin tepkin nasıl olurdu?" sorusuna Didem "Dururdum, “Hayırdır, ne yaptım sana” derdim. Sonra düşündüm ve aklıma bir sene önceki olay geldi. Bir düğünde sahneye çıkacaktım. “25 dakikalık şovun süresi çok fazla, 15 dakika yapalım” dediler, “Tamam” dedim. Ama sekizinci dakikada müzik durdu." yanıtını vermişti.
Özgür Aras olayın iç yüzünün aşka bir organizasyona dayandığını söylemişti. Aras'ın aktardığına göre geçtiğimiz aylarda planlanan bir kına organizasyonunda Oryantal Didem planlanan organizasyon saatine göre geç gelince organizatör tarafından sahneden erken indirilmişti.