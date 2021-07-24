Erotik klibiyle hayatının şokunu yaşadı! 'Bunu yapan vatan hainidir' deyip Bülent Serttaş isyan etti

"O an fark etseydin tepkin nasıl olurdu?" sorusuna Didem "Dururdum, “Hayırdır, ne yaptım sana” derdim. Sonra düşündüm ve aklıma bir sene önceki olay geldi. Bir düğünde sahneye çıkacaktım. “25 dakikalık şovun süresi çok fazla, 15 dakika yapalım” dediler, “Tamam” dedim. Ama sekizinci dakikada müzik durdu." yanıtını vermişti.