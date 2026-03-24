Erol Köse’nin cenazesinde bir avuç ünlü vardı! Kızı Dijan Nazlan herşeyi devralmış
İntihar ettiği iddia edilen Erol Köse'nin cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nden kaldırıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze törenine beklenenden az kişi katıldı. Törene katılan ünlü sayısı da çok azdı. Erol Köse geride bıraktığı nokta ''Cenazemi Polat Yağcı'ya emanet edin' yazmıştı. Törende Polat Yağcı da vardı. Kızı Dijan Nazlan Köse taziyeleri kabul ederken onu teselli eden ise Hande Yener oldu. Cenazede Erol Köse ile kalan arkadaşı da vardı ve konuştu. İşte Erol Köse'nin cenazesinden yansıyan detaylar;
61 yaşında ölen Erol Köse için ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ünlü yapımcının ablası Meral Kekeç, kardeşinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
HERŞEYİ KIZI DEVRALMIŞ
Yapımcının kızı Dijan Nazlan Köse cenazede taziyeleri kabul etti. Dijan Nazlan "Başımız sağ olsun. Maalesef hastaydı, diyecek bir şey yok" dedi.
Babasının bir hafta önce tüm haklarını kendisine devrettiği iddiasını doğrulayan Dijan Nazlan Köse şunları anlattı:
- "Evet aramızda böyle bir işlem yaptık, her şeyi ben devraldım. Bu aramızda sadece iş odaklı bir durumdu."
Cenazeye katılan ünlü şakıcı Hande Yener, Köse'nin kızı Dijan Nazlan'ı teselli etti.