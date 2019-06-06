Erol Köse’den oyuncu adayına cinsel taciz: Bedenini her yerini rahatlatırım

''Ruhunu bedenini her yerini rahatlatacağım": Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Yine iddiaya göre buluşmak için ısrar eden Köse, vize haftasında olan genç kızın stresli ve yoğun bu dönemini atlattıktan sonra buluşabileceğini söylediğinde, "Ben seni rahatlatırım. Ruhunu bedenini her yerini rahatlatacağım" diye karşılık verdi. Bunun üzerine mesaj karşısında şoke olan genç öğrenci 'Ne demek istiyorsun?' şeklinde cevap verince Erol Köse'den cinsel ihtiyaçlarını karşılamak niyetinde olduğuna dair bir cevap aldı.