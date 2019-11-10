Erol Köse'den 10 Kasım'da 'ezan sesli' dikkat çeken paylaşım!
Erol Köse'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde dikkat çeken ezan sesli paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu.
Zaman zaman sivri çıkışlarıyla ve ünlü isimlerle tartışmasıyla gündeme gelen Erol Köse, 10 Kasım'da sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Erol Köse, 10 Kasım paylaşımında şunları söyledi:
"Saat 09.05'te aracımı durdurup siren seslerine katkıda bulundum çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı gurur duyuyorum. Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini Yılda 1 vakit duyduğun siren sesine borçlu olduğunu kimse ama kimse unutmasın bu topraklarda!"
Peki, Erol Köse kimdir?
Erol Köse, 1965 yılında Elazığ'da asker emeklisi Abdülakdir ile Zülfi'nin çocuğu olarak Elâzığ'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken Ankara'ya geldi. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi. İlk sınıftayken derslerin kendisine basit gelmesiyle bir arkadaşıyla Amerikan Kültür'de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar. Başbuğ, kendisine "Sen Şarlo'ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle." demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi. Böylece, ortaya Komedi Dans Üçlüsü çıktı.
Komedi Dans Üçlüsü, Köse dışında Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşmaktaydı ve çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek danslarıyla birlikte bir sahne şovu yapmaktaydı. Şovun TRT ekranlarında yayınlanmasının ardından grup popüler olmaya başladı.