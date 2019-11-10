Erol Köse'den 10 Kasım'da 'ezan sesli' dikkat çeken paylaşım!

Peki, Erol Köse kimdir?

Erol Köse, 1965 yılında Elazığ'da asker emeklisi Abdülakdir ile Zülfi'nin çocuğu olarak Elâzığ'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken Ankara'ya geldi. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi. İlk sınıftayken derslerin kendisine basit gelmesiyle bir arkadaşıyla Amerikan Kültür'de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar. Başbuğ, kendisine "Sen Şarlo'ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle." demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi. Böylece, ortaya Komedi Dans Üçlüsü çıktı.