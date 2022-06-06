Erol Evgin 57 yıl sonra yine yeniden kendi okulunda!
Türk Pop Müziği'nin sevilen seslerinden, POPSAV'ın kurucusu, sanatçı Erol Evgin 57 önce mezun olduğu okulda önceki akşam, yaşadığı döneme damga vurmuş şarkılarını seslendirdi! İstanbul Erkek Lisesi 31. Kültür Haftası Kapanışında öğrencilerle buluşan Evgin, bakın okul anılarından nasıl bahsetti!
Türk Pop Müziği'nin usta isimlerinden, POPSAV'ın kurucusu sevilen sanatçı Erol Evgin, geçtiğimiz akşam İstanbul Erkek Lisesi 31. Kültür Haftası'nın kapanışında, 57 yıl aradan sonra kendi okulunda sahneye çıktı.
Sevilen şarkılarını öğrenciler için söyledi..
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı sponsorluğunda usta sanatçı Erol Evgin, yaşadığı döneme damga vurmuş şarkılarının yanı sıra sevdiği şarkıları da mezun olduğu okulun sahnesinde söyledi.
1958-1965 yılları arasında öğrenim görmüştü..
1958-1965 yılları arasında öğrenim gördüğü okulda 57 yılın ardından konser verdi.
Bir döneme damga vurmuş şarkılarını seslendirdi..
İstanbul Erkek Lisesi'nin bahçesinde öğrencilerle buluşan sevilen şarkıcı "Söyle Canım", "Hep böyle Kal", "Deli Divane" "Ateşle Oynama" şarkılarını seslendirdi.