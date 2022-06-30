Erol Evcil’in jetine el konuldu! Evcil'in jetinin özellikleri neler! En hızlı jetle 1 günde 5 şehir gezmiş
Demir çelik piyasasını manipüle ederek haksız kazanç sağlamak, 3 demir çelik fabrikasına çökmek suçlarından gözaltına alınan Erol Evcil'in ultra uzun menzilli özel jetine el konuldu.
Aralarında ‘Erol Evcil Grubu'nun da bulunduğu üç örgüte yönelik ‘Demir Yumruk' operasyonu genişleyerek devam ediyor. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltı sayısı 310’a çıktı. Çete üyelerinin mallarına el konuluyor. 105 milyar liralık naylon fatura ile devleti 50 milyar lira zarara uğratmakla suçlanan Erol Evcil'in özel jetine de el konuldu.
Tüm mallara el konuldu, 39 kayyum atandı
Gerçekleştirilen operasyonlarda içlerinde işyeri ve konutların bulunduğu 261 taşınmaza, 8 bin 690 banka hesabına, çeteye ait 327 otomobile el konuldu. Çetelerle bağlantılı 39 firmaya ise kayyum atandığı belirtildi.
Operasyon kapsamında el konulan araçlar arasında Erol Evcil’e ait 20 milyon dolarlık jet uçağı da yer alıyor. Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği, et yemek için Hatay'dan İstanbul'a gidip geldiği öğrenildi.
Sınıfının en uzun menzilli uçan jeti
Evcil’in uçağı genellikle F900 olarak kısaltılan Dassault Falcon 900, Dassault Aviation tarafından yapılan Fransız yapımı kurumsal bir üç motorlu jet uçağı.