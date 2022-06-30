Erol Evcil’in jetine el konuldu! Evcil'in jetinin özellikleri neler! En hızlı jetle 1 günde 5 şehir gezmiş

Aralarında ‘Erol Evcil Grubu'nun da bulunduğu üç örgüte yönelik ‘Demir Yumruk' operasyonu genişleyerek devam ediyor. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltı sayısı 310’a çıktı. Çete üyelerinin mallarına el konuluyor. 105 milyar liralık naylon fatura ile devleti 50 milyar lira zarara uğratmakla suçlanan Erol Evcil'in özel jetine de el konuldu.