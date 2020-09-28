Ermeni asıllı Kim Kardashian Azerbaycan ve Türkiye'yi hedef aldı Türkler cevabını verdi
Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabında farklı iddialarda bulundu. Kim Kardashian'ın paylaşımlarına Türk sosyal medya kullanıcıları teki gösterdi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini Ermenistan işgalinden kurtarmıştı.
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Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu iddia etti.
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Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de iddia etti.
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Kim Kardashian'ın paylaşımlarına Türk sosyal medya kullanıcılarından ise tepki gösterdi.
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