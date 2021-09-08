Erman Toroğlu genç sevgilisiyle el ele... Kamerayı görünce...
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu (72), önceki akşam Cihangir sokaklarında kendisinden yaşça küçük bir kadın arkadaşıyla el ele yürürken görüntülendi.
Şimdilerde futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yapan yapan eski futbolcu ve eski hakem Erman Toroğlu, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı.
Erman Toroğlu fotoğraflarının çekildiğinden habersiz yürürken, elini tuttuğu arkadaşının ise görüntülendiklerini fark edince eski hakemin elini bırakması dikkat çekti.
Gizemli kadın, saniyeler önce el ele yürüdüğü Erman Toroğlu'nu hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçerek, tek başına yürümeye başladı.
Erman Toroğlu kimdir?
Erman Toroğlu, futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı Ankaragücü'nde devam etti.