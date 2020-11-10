Erkenci Kuş'un yıldızıydı Ali Yağcı Başak Özen'le sessiz sedasız evlendi

Erkenci Kuş dizisinde Osman karakteriyle yıldızı parlayan Ali Yağcı, dünyaevine girdi. Son olarak Elçin Sangu'nun başrolünde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol alan Ali Yağcı, uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Başak Özen ile evlendi.