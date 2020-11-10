Erkenci Kuş'un yıldızıydı Ali Yağcı Başak Özen'le sessiz sedasız evlendi
En son İyi Günde Kötü Günde dizisinde oynayan Ali Yağcı'nın diziden yana yüzü gülmedi aşkta kazandı. Yağcı, bir süredir aşk yaşadığı Başak Özen ile nikah masasına oturdu.
Erkenci Kuş dizisinde Osman karakteriyle yıldızı parlayan Ali Yağcı, dünyaevine girdi. Son olarak Elçin Sangu'nun başrolünde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol alan Ali Yağcı, uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Başak Özen ile evlendi.
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Yağcı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Başak Özen’le evlendi. Hürriyet'in haberine göre; önceki akşam Pera Palas Otel’de gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.
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Pandemi nedeniyle sade bir törenle evlenen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Başak Özen'in sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü.
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Kariyerine modellik yaparak başlayan Yağcı, 'Seviyor Sevmiyor', 'Erkenci Kuş' ve 'İyi Günde Kötü Günde' gibi projelerde yer almıştı.
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