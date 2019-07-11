Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'ın hayranlarına olay sözler! Tek tek azarladı!
Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un son bölümünün fragmanında Can Yaman'ın oynadığı karakter kaza geçirince dizinin sevenleri büyük bir hüsrana uğradı ve sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Bu yorumlara Can Yaman, ters cevaplar verince tepki topladı.
Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde, yakın zamanda askere gidecek olan Can Yaman'ın kaza geçirmesi çok sayıda yorum aldı. Erkenci Kuş dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma, dizinin hayranları yorum olarak gelecek bölümler için varsayımlarda bulundu.
Son dönemin popüler isimleri arasında olan dizinin başrol oyuncusu Can Yaman, gelen bu yorumlara ters bir üslupla cevap verince tepki çekti. Hayranlarının yorumlarına azarlar şekilde cevap dönen Can Yaman, takipçilerini kızdırdı.
İşte Can Yaman'ın hayranlarına verdiği cevaplar...
Her şey bir takipçiden gelen bu yorumu ile başladı: ''Ya arkadaşlarım güzel arkadaşlarım şimdi can ölse sanem böyle olur muydu yada ekip arkadaşları düşünün bi ya zaten bu bir rüya yada gerçek senaristin amacı bizi meraka düşürmek şimdi 1 kaç fragman vermezler izleyiciyi biraz daha meraka düşürmek için ama can iyi hem başrol oyuncusu bu kolay kolay ölmez''