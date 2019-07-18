Erkenci Kuş'un yapımcısından kötü haber! Dizi apar topar final yapıyor

Erkenci Kuş'un yapımcısından kötü haber! Dizi apar topar final yapıyor

Star Tv'nin fenomen dizisi Erkenci Kuş'un sevenlerine kötü haber geldi. Reyting rekorları kıran dizinin yapımcısı, final kararını sosyal medyadan duyurdu.

Erkenci Kuş'un yapımcısından kötü haber! Dizi apar topar final yapıyor - Sayfa 1

Star Tv'nin fenomen dizisi Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş'un sevenlerine kötü haber geldi. Sezon finali kararı alındıktan sonra vazgeçerek yaz sezonunda da devam eden diziyi yeni oyuncu transferleri de kurtarmadı. 

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Erkenci Kuş'un yapımcısından kötü haber! Dizi apar topar final yapıyor - Sayfa 2

Büyük bir hayran kitlesi olmasına rağmen Erkenci Kuş'un son zamanlardaki reytinglerinde düşüşler olduğu iddia edilmiş ve dizinin final yapacağı dilden dile dolaşmaya başlamıştı ki filmin yapımcılarından Faruk Turgut, sosyal medya hesabı Twitter'dan final kararını duyurdu. 

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Erkenci Kuş'un yapımcısından kötü haber! Dizi apar topar final yapıyor - Sayfa 3

Erkenci Kuş'un yapımcılarından Faruk Turgut, dizinin sevenlerine haberi şu tweet ile duyurdu: ''Erkenci Kuş'un 51.bl de final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bl olup,52 bl kurban bayramına denk geldiği için kanalımız star tv ile konuşup 51.bl final olmasına karar verilmiştir.''

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Erkenci Kuş'un yapımcısından kötü haber! Dizi apar topar final yapıyor - Sayfa 4

Yayınlandığı ilk günden beri soluksuz bir şekilde devam eden ve büyük bir hayran kitlesi tarafından severek izlenen dizinin oyuncuları içinse Turgut şunları söyledi:

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