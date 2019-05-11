Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusunun annesine bakın

Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusunun annesine bakın

Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri

Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusunun annesine bakın - Sayfa 1

Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor

İşte ünlüler ve anneleri...
Ünlüler ve anneleri

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Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusunun annesine bakın - Sayfa 2

Elçin Sangu "Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir"

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Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusunun annesine bakın - Sayfa 3

İşte Elçin Sangu ve annesi

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Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusunun annesine bakın - Sayfa 4

Selma Ergeç, Nişantaşı'nda annesiyle görüntülendi. Annesi Elizabet Hanım'la eczaneden ilaç alan Selma Ergeç, şu sıralar senaryo okuma aşamasında olduğunu belirtti.

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