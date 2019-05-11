Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusunun annesine bakın
Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri
Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor
İşte ünlüler ve anneleri...
Ünlüler ve anneleri
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Elçin Sangu "Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir"
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İşte Elçin Sangu ve annesi
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Selma Ergeç, Nişantaşı'nda annesiyle görüntülendi. Annesi Elizabet Hanım'la eczaneden ilaç alan Selma Ergeç, şu sıralar senaryo okuma aşamasında olduğunu belirtti.
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