Erkenci Kuş'un Gamze'si Aslı Melisa Uzun'un son pozu olay oldu
Miss Turkey 2015 ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun'un sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı olay oldu.
Uzun yıllar bale ve jimnastik eğitimi alan 24 yaşındaki Aslı Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri çekti. Tescilli güzel yaptığı paylaşıma 'parallels' notunu düştü.
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Uzun'un bu paylaşımı takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu.
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Uzun, Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Rahmet karakteriyle adını duyurmaya başlayan genç oyuncu Yağız Can Konyalı ile bir AVM'de sarmaş dolaş görüntülenmişti.
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Uzun, Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisindeki 'Rahmet' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken karakter Yağız Can Konyalı ile Nişantaşı City’s’de ilk kez objektiflere takılmıştı.
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