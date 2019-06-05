Erkenci Kuş'un aşıkları bir arada! Demet Özdemir ve Can Yaman bayramda da beraber
Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, bayramı da birlikte geçirdi. Ünlü çifti Can Yaman'ın amcası ele verdi.
Star Tv'de yayınlanan fenomen dizi 'Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman bir süredir aşk yaşıyorlar. Ünlü çiftin aralarında soğuk rüzgarlar estiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edilerek bu ayrılığın dizi setine de yansıdığı öne sürülmüştü.
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İkiliden o iddiaları yalanlayan sosyal medya paylaşımları gelmişti. Demet Özdemir, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı "Ayna ayna söyle bize..." notuyla yayınlamıştı.
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Can Yaman ise, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı Demet Özdemir ile fotoğraflarını paylaşarak "Bol muhabbetler..." notunu yazmıştı.
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İkilinin Ramazan Bayramı'nı da beraber geçirdikleri ortaya çıktı. Bayramın ilk günü, Can Yaman ve Demet Özdemir’in aileleri mangal partisinde buluştu.
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