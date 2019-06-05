Erkenci Kuş'un aşıkları bir arada! Demet Özdemir ve Can Yaman bayramda da beraber

Star Tv'de yayınlanan fenomen dizi 'Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman bir süredir aşk yaşıyorlar. Ünlü çiftin aralarında soğuk rüzgarlar estiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edilerek bu ayrılığın dizi setine de yansıdığı öne sürülmüştü.