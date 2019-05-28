Erkenci Kuş'ta flaş değişiklik! Sezon finali yapmayacak ama...
Star TV ekranlarında Cumartesi günleri yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin yaz sezonuna geçilmesiyle yayın günü değişti. Peki Erkenci Kuş bundan sonra hangi gün yayınlanacak?
Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in buluştuğu Erkenci Kuş dizisinin yaz boyu ara vermeden devam edecek olması izleyicilerini adeta havalara uçurmuştu. Ancak Cumartesi günleri yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin yayın gününde değişiklik yaşandı.
Erkenci Kuş, yeni bölümleriyle 11 Haziran Salı gününden itibaren ekranda olacak. Bayram tatiline çıkan set ekibi, yaz boyunca çalışmadan önce kısa bir tatil yapacak. Peki Erkenci Kuş son bölümünde neler olmuştu?
Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can’ın gözünde zavallı bir adamdır. Çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak Yiğit’in, sadece Can’ın soğukkanlılığı koruması yetecek, Can da bunun farkındadır.
Can’ın da Sanem’in de Yiğit’ten çok önemli dertleri vardır. Aşkları başına vurmuş. Sanem, Can gidecek sanıyor, her an diken üstünde, pırpır ediyor kalbi.