Erkenci Kuş'a bomba transferler kadroya bakın hangi isimler dahil oldu

Can ile Sanem’in ayrılığının üzerinden bir yıl geçmiştir. Sanem kitabını yazmış, kitap birçok dile çevrilmiş ve Sanem büyük başarı kazanmıştır. Hayallerini gerçekleştirmesine rağmen Can’ın olmadığı bir hayat Sanem’i mahvetmiştir. Bir yıl önce Can’ın gidişinin ardından pişman olan Sanem onu hemen aramış, fakat Can’a ulaşamamıştır.