Erkenci Kuş'a bomba transferler kadroya bakın hangi isimler dahil oldu

Erkenci Kuş'a bomba transferler kadroya bakın hangi isimler dahil oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna 4 büyük isim birden dahil oldu.

Erkenci Kuş'a bomba transferler kadroya bakın hangi isimler dahil oldu - Sayfa 1

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı ekranların fenomen dizisi Erkenci Kuş, kadrosuna dahil ettiği 4 yeni isimlerle yaz boyu Star TV ekranlarından seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Peki Erkenci Kuş son bölümde neler yaşandı? Hangi oyuncular diziye dahil oldu.  İşte detaylar...

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Erkenci Kuş'a bomba transferler kadroya bakın hangi isimler dahil oldu - Sayfa 2

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un yayınlanan 39. bölümünde Yiğit'in geçirdiği kaza, Can ve Sanem arasında adeta bir milat oldu. 4 Mayıs Cumartesi ekrana gelen yeni bölümde, bir yıllık zaman aşımının yaşanacağı hikaye ile yeni oyuncular dahil oldu.

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Erkenci Kuş'a bomba transferler kadroya bakın hangi isimler dahil oldu - Sayfa 3

Can ile Sanem’in ayrılığının üzerinden bir yıl geçmiştir. Sanem kitabını yazmış, kitap birçok dile çevrilmiş ve Sanem büyük başarı kazanmıştır. Hayallerini gerçekleştirmesine rağmen Can’ın olmadığı bir hayat Sanem’i mahvetmiştir. Bir yıl önce Can’ın gidişinin ardından pişman olan Sanem onu hemen aramış, fakat Can’a ulaşamamıştır.

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Erkenci Kuş'a bomba transferler kadroya bakın hangi isimler dahil oldu - Sayfa 4

Sanem kendini, terkedilmiş, unutulmuş hissetmektedir. Yiğit’in sakat kaldığı, defterinin yandığı o zorlu günde Can’ın bir gün bile beklemeden çekip gitmesini, onu yapayalnız bırakmasını asla affetmeyecektir.

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