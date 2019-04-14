Erkenci Kuş'a bomba transfer! Ünlü oyuncu dengeleri değiştirecek
Star TV ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan sevilen dizi Erkenci Kuş'a bütün dengeleri değiştirecek yeni bir oyuncu dahil oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş dün akşam son bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yer aldığı, oyuncu kadrosunda Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş'a bu hafta bomba bir oyuncu transfer oldu.
Erkenci Kuş son bölümde; Sanem ve Can sade bir nikah hayal ederken, anneleri bambaşka fikirdeler. Bu nedenle Can ve Sanem annelerinin düğün fikirlerini almak istiyorlar. Mahalledeki şenlikte bu konu için mekan oluşturuyor. Ancak bir türlü ne Hüma Ne de Menkıbe konuşmaya yanaşmıyor. Bu arada Leyla ile Emre arasında işler çok hızlı ilerliyor. Emre, Leyla’ya ‘evlenelim’ diyor.
Sanem ve Can aileleri ile evlilik hakkında konuşmak istiyor ama bir türlü başaramıyorlar. Sanem ve Can çabaları yetersiz kalınca annelerinin peşini bırakıyorlar. Onları dinlemeyen ailelerine inat herkesten habersiz evlenmeye karar veriyorlar.
Bu sırada ajanstakilerin garip hallerinden şüphelenen Hüma harekete geçip CeyCey’i konuşturuyor. Can ve Sanem’in evlenenceğini duyan Hüma hemen Menkıbe’ye gidiyor. Bu ikili ilk kez birlikte hareket ederek nikah salonuna gidiyorlar. Ancak orada onları bekleyen büyük bir sürpriz var.