Erkenci Kuş'a bomba transfer! Ünlü oyuncu dengeleri değiştirecek

Erkenci Kuş son bölümde; Sanem ve Can sade bir nikah hayal ederken, anneleri bambaşka fikirdeler. Bu nedenle Can ve Sanem annelerinin düğün fikirlerini almak istiyorlar. Mahalledeki şenlikte bu konu için mekan oluşturuyor. Ancak bir türlü ne Hüma Ne de Menkıbe konuşmaya yanaşmıyor. Bu arada Leyla ile Emre arasında işler çok hızlı ilerliyor. Emre, Leyla’ya ‘evlenelim’ diyor.