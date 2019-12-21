Erkenci Kuş yapımcısı Faruk Turgut Can Yaman mağduriyetini anlattı itirafları bomba
“TRT Akademi Söyleşileri” kapsamında düzenlenen panelde “dizi sektörünün geleceği” sektörün uzmanlarınca konuşuldu. Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Can Yaman mağduriyetini anlattı.
Gold Film'in patronu ünlü yapımcı Faruk Turgut, panelde yaptığı konuşmada ekran kültürünün içinde bulunduğu değişime değindi. Faruk Turgut, son dönemlerdeki sözleriyle eleştirilerin odağında olan oyuncu Can Yaman hakkında da açıklamalar yaptı.
Yapımcı Faruk Turgut paneldeki konuşmasında şunları söyledi:
-"İlk özel televizyonun açıldığı 1993’ten 2012’ye kadar özel televizyonlar en güçlü dönemini yaşadı. 2012 sonrası ise dizi sürelerinin belirli bir süreye erişiminden sonra dizilere olan ilginin gün geçtikçe azaldığının bizler de fark ediyoruz.''
-''Şu anda da ağırlık olarak dizi seyircisinin büyük bir bölümünün dijital platformlara kaydığını çok net görüyoruz. Son dönemde özel dizilere özel seyirci geliyor ve dizi tercihi ile dizi seyredip devamlı olarak ekran karşısında kalmıyor.''
-''Bu da televizyonun geleceği açısından ciddi bir risk. Evrilecek, şu anki televizyon yayıncılığı daha ağırlıklı olarak dijitale kayacak. Biz de buna dönük gerekli hazırlıkları yapıyoruz."