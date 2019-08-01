Erkenci Kuş dizisinin final fotoğrafları sızdı! İşte dizinin veda sahnesi
Erkenci Kuş'un 51. bölümüyle final yapacağını yapımcısı duyurmuş, hayranları büyük bir hüsrana uğramıştı. Star TV'nin dizisinin final bölümünden bazı kareler sosyal medyaya sızdı.
Hikayesinden çok başrol oyuncularının aşk ilişkileri ile gündeme gelen Erkenci Kuş bitiyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman'ın olduğu Star Tv'nin dizisi Erkenci Kuş'un 51. final bölümünden bazı kareler sosyal medyaya sızdı.
Hayranlarını üzen kararı dizinin yapımcılarından Faruk Turgut, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ''Erkenci Kuş'un 51.bl de final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bl olup,52 bl kurban bayramına denk geldiği için kanalımız star tv ile konuşup 51.bl final olmasına karar verilmiştir'' diyerek duyurmuştu.
Dizinin sosyal medyaya sızan fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıyla Demet Özdemir'in canlandırdığı Sanem karakteri ile Can Yaman'ın hayat verdiği Can'ın evlendiği görülüyor.
Demet Özdemir ile Can Yaman'ın sette başlayan aşklarının bittiği ve ikilinin küs oldukları bir süredir konuşuluyordu.