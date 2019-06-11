Erkenci Kuş dizisine Ekrem İmamoğlu engeli! Hayranları üzen haber
Star TV ekranlarında yaz sezonu boyunca devam etme kararı alan Erkenci Kuş dizisinin bugün yayınlanması beklenen yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı.
Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in bulunduğu Erkenci Kuş, sezon finali yapmayarak hayranlarını oldukça sevindirmişti. Ancak dizinin sevenlerine bugün kötü bir haber geldi. Salı akşamları yayınlanan dizinin 44. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki bu kararın sebebi ne? Dizinin yerine ne yayınlanacak?
Ekrem İmamoğlu özel programı: Erkenci Kuş dizisi bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı seçim programı nedeniyle yayınlanmayacak.
Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?: Her hafta konusu, olayları ve karakterleriyle ilgi ile takip edilen Erkenci Kuş, yeni günü yani 18 Haziran Salı, ekranlarda olacak.
Peki Erkenci Kuş son bölüm ne oldu?: Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can’ın gözünde zavallı bir adamdır. Çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak Yiğit’in, sadece Can’ın soğukkanlılığı koruması yetecek, Can da bunun farkındadır.