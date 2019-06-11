Erkenci Kuş dizisine Ekrem İmamoğlu engeli! Hayranları üzen haber

Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in bulunduğu Erkenci Kuş, sezon finali yapmayarak hayranlarını oldukça sevindirmişti. Ancak dizinin sevenlerine bugün kötü bir haber geldi. Salı akşamları yayınlanan dizinin 44. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki bu kararın sebebi ne? Dizinin yerine ne yayınlanacak?