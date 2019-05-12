Erkenci Kuş dizisinde flaş değişiklik! Sezon finali yapmayacak ama...
Star TV ekranlarında yaz boyu devam etme kararı alan Erkenci Kuş dizisi, yayın gününde beklenmeyen bir değişikliğe imza atacak.
Önceki akşam yayınlandığı son 41. bölümüyle sevenlerini yine ekran başına kilitleyen Erkenci Kuş dizisi yaz boyu devam etme kararı almış ve izleyenlerine büyük bir sevinç yaşatmıştı. Alınan bu karar nedeniyle kanal ile yapımcılar arasında gerçekleştirilen toplantılar sonucu, dizinin yayın gününün değiştirilmesine karar verildi.
Gold Film'in genellikle gençlere hitap eden dizisi Erkenci Kuş, yaz sezonunda eski günü olan Salı akşamları seyirciyle buluşacak. Peki Erkenci Kuş'un önceki akşam yayınlanan son bölümünde neler oldu?
Erkenci kuş son bölüm ne oldu?: Can, teknem bozuldu bahanesiyle geri döner. Sanem’e senin için döndüm diyemez. Sanem teknesi yüzünden dönmesine bozulur fakat neden benim için dönmedin de diyemez.
Çiftimiz, gururundan birbirine derdini anlatamaz ama kader ağlarını örmüştür bir kere. Fikr-i Harika ekibi de kaderin işini hızlandırmaya devam eder.