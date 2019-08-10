Erkenci Kuş bitti Can Yaman'ın partneri Demet Özdemir'in ilk işi bu oldu

Geçtiğimiz günlerde 51. bölümüyle televizyon macerasının sonuna gelen Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları yoğun geçen set döneminin ardından bir bir tatile çıkıyor. Can Yaman ile aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir de tatile çıkanlar arasında yerini aldı.