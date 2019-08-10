Erkenci Kuş bitti Can Yaman'ın partneri Demet Özdemir'in ilk işi bu oldu
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından başrol oyuncusu Demet Özdemir, bavulunu hazırlayıp İstanbul'dan ayrıldı.
Geçtiğimiz günlerde 51. bölümüyle televizyon macerasının sonuna gelen Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları yoğun geçen set döneminin ardından bir bir tatile çıkıyor. Can Yaman ile aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir de tatile çıkanlar arasında yerini aldı.
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İstanbul Havalımanı İç Hatlar Terminali'nde görüntülenen Demet Özdemir, tek başına tatile çıktı. Girişte gazetecilerle selamlaşan Özdemir, tatilde nerede olacağı hakkında ise bilgi vermedi.
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Can Yaman yanına mı gidecek?: Demet Özdemir'le aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman'ın da birkaç gün sonra arkadaşına eşlik edeceği söylentiler arasında yerini aldı.
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Demet Özdemir kimdir?: Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli’nde bir kasabada doğmuştur.
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