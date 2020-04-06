Erken yaşlanmak istemiyorsanız bunlara dikkat edin!

Aşırı kırmızı et tüketimi

Kırmızı etin yaşlanmadaki etkisi tamamen yemeyi reddetmekle değil, daha çok tükettiğiniz miktarla ilgili. Yapılan bir araştırma, çok fazla kırmızı et ve çok az meyve-sebze yemenin daha yaşlı görünmeye yol açtığını kanıtladı. Çünkü bu tür bir beslenme kandaki serum fosfat seviyelerini artırıyor. Ayrıca kronik böbrek hastalığına da neden olabiliyor.