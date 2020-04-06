Erken yaşlanmak istemiyorsanız bunlara dikkat edin!
Sahip olduğumuz birçok alışkanlık hızlı bir şekilde yaşlanmamıza neden oluyor. Günlük rutininizde yapacağınız değişikliklerle daha genç görünmek mümkün. İşte erken yaşlanmaya sebep olan 8 alışkanlık...
Aşırı kırmızı et tüketimi
Kırmızı etin yaşlanmadaki etkisi tamamen yemeyi reddetmekle değil, daha çok tükettiğiniz miktarla ilgili. Yapılan bir araştırma, çok fazla kırmızı et ve çok az meyve-sebze yemenin daha yaşlı görünmeye yol açtığını kanıtladı. Çünkü bu tür bir beslenme kandaki serum fosfat seviyelerini artırıyor. Ayrıca kronik böbrek hastalığına da neden olabiliyor.
Günde 8 saatten fazla oturmak
Gününün büyük bir bölümünde oturup egzersiz yapmayan insanlar biyolojik olarak olduklarından 8 yaş daha yaşlı görünür. 1500 kadın üzerinde araştırma yapan uzmanlar, bu durumun DNA'mıza bile işlediğini ortaya çıkardı. Buna göre uzun süreli oturma, kromozomların uzunluğunu kısaltabilir. Kısalmış kromozomlar da bazı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle araştırmacılar günde en az 30 dakika egzersiz yapılmasını ve her 30 dakikada bir oturmaya ara verilmesini öneriyor.
Spordan sonra duş almamak
Bu sadece hijyen ile ilgili bir durum değil. Terleme cildi tahriş ederek yaşlanmaya neden olabilir. Spor yaptıktan sonra evde duş almak istiyorsanız en azından salondan çıkmadan önce yüzünüzü yıkmayı ihmal etmeyin.
Çok fazla besin takviyesi
Vitamin eksikliğinin sağlıksız bir cilt, saç ve tırnaklara sebep olacağını bilmeyen yoktur! Ancak bu takviyeleri sürekli olarak aşırı dozda aldığınızda, sağlığınız ve gençliğiniz için de bir tehdit oluşturabilir hatta toksik etki bile yaratabilirsiniz. Vücudunuz “zehirlendiğinde” tüm sistemleri acı çeker, böylece daha kötü görünür ve yaşlanırsınız.