Erken Petekkaya'ya polis inanamadı: Cebine bakınca gerçek ortaya çıktı
Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali’nde yemek sonrası bir anda neye uğradığını şaşırdı.
‘Her Şeye Rağmen’in Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirdiği dünya prömiyerinin ertesi günü filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, hayatının şokunu yaşadı.
119
Filme hayat hikâyesi konu edilen İlhan Doğan, yönetmen Erdal Murat Aktaş ve Erkan Petekkaya ile birlikte yemek yedikten sonra otellerimize dönmek üzere masadan kalktı.
219
Petekkaya, “Siz gidin, ben biraz daha oturacağım” dedi.
319
Doğan, “Yalnız bırakmak istemeyiz, biraz daha oturalım o zaman” şeklinde yanıt verdi.
419