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Erken Petekkaya'ya polis inanamadı: Cebine bakınca gerçek ortaya çıktı

Erken Petekkaya'ya polis inanamadı: Cebine bakınca gerçek ortaya çıktı

Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali’nde yemek sonrası bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Erken Petekkaya'ya polis inanamadı: Cebine bakınca gerçek ortaya çıktı

‘Her Şeye Rağmen’in Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirdiği dünya prömiyerinin ertesi günü filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, hayatının şokunu yaşadı.

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Erken Petekkaya'ya polis inanamadı: Cebine bakınca gerçek ortaya çıktı

Filme hayat hikâyesi konu edilen İlhan Doğan, yönetmen Erdal Murat Aktaş ve Erkan Petekkaya ile birlikte yemek yedikten sonra otellerimize dönmek üzere masadan kalktı. 

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Erken Petekkaya'ya polis inanamadı: Cebine bakınca gerçek ortaya çıktı

Petekkaya, “Siz gidin, ben biraz daha oturacağım” dedi. 

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Erken Petekkaya'ya polis inanamadı: Cebine bakınca gerçek ortaya çıktı

Doğan, “Yalnız bırakmak istemeyiz, biraz daha oturalım o zaman” şeklinde yanıt verdi. 

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