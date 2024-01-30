Erken emeklilikte 2008 detayı! 9000 prim günü bekleyenler dikkat, yeni emeklilik reformu!
Aile Koruma Paketi ile çalışma imkanı olmayanlar ev kadınlarına sosyal güvence getirecek emeklilik reformu için adım atılacak. Sayısı 1 milyonu bulan Bağ-Kur’lu küçük esnafın ise prim gün sayısı 2008 sonrası SSK’lıya eşitlenecek. Böylece prim günü 9000’den 7200’e çekilecek ve 5 yıl erken emekli olunabilecek. İşte haberin detayları…
TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisi ev kadınlarının emekliliği. İkincisi ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulması. Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.
Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.
Prim günü ve yaş indirimi
Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.
Yıpranma payı
Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.