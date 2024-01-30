Erken emeklilikte 2008 detayı! 9000 prim günü bekleyenler dikkat, yeni emeklilik reformu!

Prim günü ve yaş indirimi

Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.