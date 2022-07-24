Erkeksen bu soruyu çık kamusal alanda sor

Birincisi son tarikat kasetleri savaşından sonra “erkeksen” ifadesi yine moda oldu.

Ne diyordu İsmailağa’nın adamı, Cübbeli Hoca’ya, “Erkeksen çık şeyhliğini ilan et…”

O da erkekçe çıktı ve şeyhliğini ilan etmedi.

Tabii ki kadınlar "Kadınsan çık" diyerek aynı soruyu sorabilir

İkinci soracağım soru şimdilik erkekleri ilgilendiriyor.

Ama isteyen kadın okuyucu çıkıp bu soruyu “Kadınsan çık bunu kamusal alanda sor” diyebilir.

Ama şimdiden uyarayım.

Bu soru onlar için daha zor olabilir…

Malum mahalle baskısı…

Rahmetli Haydar Dümen'in bile cevapta zorlanacağı soru

Biliyorsunuz dünyanın en ciddi gazeteleri artık bir “Cinsel yaşam” sayfasına sahip.

Tabii bu arada hemen hepsi birer “Güzin Abla” köşesi açtı ve Türkiye’de, rahmetli Haydar Dümen’in bile yazamayacağı kadar mahrem konular ele alınıyor.

Güzin Abla diyorsam hepsi de gerçekten abla, yani bir kadın.

İngiltere’nin en iyi gazetesi sayılan “Guardian’da geçen salı günü bir okuyucu mektubu yayınlandı.

Mektup gazetenin Güzin Ablası “Pamela Stephenson Conolly’e yazılmış.

Pamela Abla Yeni Zelanda orjinli gerçek bir cinsel hayat psikoloğu…

Eveeet 87 yaşında bir erkek şunu soruyor

Yazan bir erkek..

Kamuya açık mektup olduğu için, şimdi gelin birlikte okuyalım:

“Sevgili Pamela,

Ben 87 yaşında, 40 yıldır evli bir erkeğim. Karım da 80’lerinde. Benim horlama sorunum yüzünden bu 40 yılın 30’unda ayrı odalarda yatıyoruz.

İyi bir cinsel hayatımız vardı ama son zamanlarda benim istediğim sıklıkta sevişemiyoruz.”

Ereksiyon sorunum olsa da hala onu tatmin edebilirim

Mektup devam ediyor:

“Her ne kadar ereksiyon zorluklarım olsa da, hala onu tatmin edebilecek durumdayım. Ama ne yazık ki karım benim gibi istekli değil.”

Mektupta bunun dışında oldukça mahrem ayrıntılar da anlatıyor, ama ben buraya almıyorum.

Beni ilgilendiren 87 yaşındaki bu adamın en sonda sorduğu soru…

Sevgili ablacığım ben sapık bir ihtiyar mıyım

“Sevgili Pamela Abla; 87 yaşında bu kadar seks istemem garip bir şey mi? Bundan dolayı suçluluk duymalı mıyım…?”

Voavvvv….

O “Garip” kelimesini kullanıyor ama normal hayatta bu soru “Ben sapık mıyım” diye de sorulabilir.

Pamela ablanın cevabını yazacağım ama önce size sorayım.

80 plus bir erkeksiniz.

Bu soruyu sorabilir misiniz?

Ama öyle erkek arkadaş Whatsapp grubunda veya psikoloğunuza değil.

Kamusal alanda ve yüksek sesle…

Ben bu soruyu sorsam alacağım cevabı çok çok iyi biliyorum

Zor sorarsınız.

Belki ben sorabilirim ama sorarsam alacağım cevabı çok iyi bildiğim için sormam.

Çünkü Türkiye’de alacağınız cevap çok muhtemeldir ki “Teneşirle” başlayan o malum cümle olacaktır:

Hele hele 80 plussanız şunu duyacaksınız:

“Yahu abi seni çoktandır bekleyen şu teneşir bile paklayamaz…”

Pamela ablanın çok ilginç bir ereksiyon cevabı

Vallahi ben henüz 75 yaşındayım ama ama bu soruyu soramam…

Ama bir soran çıkarsa işte böyle yazabilirim…

Şimdi gelelim Pamela Abla’nın cevabına…

Diyor ki;

“Bu ve bunun gibi sorular eski döneme ait demode sorulardır. Ne yazık ki hala bir çok insan belli bir yaştan sonra seks istemenin ayıp olduğunu düşünüyor. Oysa cinselliğin, zevk almanın yaşı yoktur.”

En çok dikkatimi çeken de şu son cümlesi oldu:

“Ereksiyon sorununuz olsa bile cinsel hazzın yollarını bulabilirsiniz…”

O yolların ne olduğunu bulmayı ve yorumlamayı size bırakıyorum.

Ama öğleden sonranızın baya bir bölümünü bunu tartışarak geçireceğinizden eminim.

Peki bu cevabı veren Pamela Abla kaç yaşında?

Ben demiyorum.

Pamela abla diyor.

Onun yaşını merak ettim…

4 Aralık 1949 doğumlu…

Yani 73 yaşında…

Yani benden 2 yaş küçük…

Ehh o bir kadın olarak bu tavsiyede bulunuyorsa…

Kendime değil ama akranım erkeklere duyurmak görevimdir.

Hepinize güzel ve eğlenceli bir Pazar münazarası diliyorum.