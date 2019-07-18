Erkeklerin 'yayılarak oturmasını engelleyen sandalye' tasarımıyla ödül aldı

​BBC'nin haberine göre, Laurel, bitirme ödevi olarak tasarladığı "Erkeklerin yayılma sorununa bir çözüm" başlıklı sandalye projesi için, "Projem çok ciddiye alınmamalı. Ama kadınların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları bir soruna eğlenceli ama bir o kadar da gerçekçi bir yaklaşım getirmek istedim" dedi.