Erkeklere 'çöp' diyen ünlü kadın yayıncı sponsorunu kaybetti
Facebook üzerinden yaptığı yayınlarla adını duyuran Brezilyalı yayıncı Gabriela Cattuzzo, attığı tweet sebebiyle dünyaca ünlü bilgisayar ekipmanları üreten Razer firması sponsorluğunu sonlandırdı.
Facebook üzerinden yayın yapan Brezilyalı yayıncı Gabriela Cattuzzo, "Erkekler çöp" yazan tweeti sebebiyle Razer'ın 'influencer' programından men edildi. Razer Brezilya, durumu 'aşırıcılık' olarak nitelendirdi.
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Cattuzzo, geçtiğimiz hafta mekanik bir boğaya binerken çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Bir Twitter kullanıcısı, bu tweete cevap olarak "Bana istediğin kadar binebilirsin" yazdı.
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Cattuzzo, tweete "Kadınlar şaka yapsa bile kadınları cinsel obje olarak gören bir aptal her zaman var, değil mi? Bu yüzden bütün erkekler çöp" şeklinde bir cevap verdi.
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Cattuzzo, bu tweetinin ardından "Aptal olmayan ve azınlıkta olan erkekleri tenzih ediyorum" şeklinde bir tweet attı.
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