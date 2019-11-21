Erkekler için geliştirildi! Tam 13 yıl etkili olacak ilaç satışa çıkıyor
Hindistan’da tanıtılan ve erkekler için özel olarak geliştirilen yeni doğum kontrol hapı 6 ay sonra piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
Yan etkisi bulunmayan ve 13 yıl etkili olan ilacı Hindistan Medikal Araştırmalar Konseyi buldu. Erkekler için ilk doğum kontrol yöntemini bulduklarını açıklayan bu konsey, ilacı geçtiğimiz günlerde tanıttı.
NTV’de yer alan habere göre şimdiye kadar 300 katılımcı üzerinde denenen ve 6 ay içinde piyasaya sürülmesi beklenen ilaç, genel anestezi altında kasıktan yerleştiriliyor. Testisteki spermlerin penise akışını bloke eden ilaç 13 yıl koruma sağlıyor.
Ruhsat onayı bekleniyor: Araştırmacılar, yöntemin henüz gözle görülür bir yan etkisine rastlanmadığını bildirdi. Araştırmacı Dr. RS Sharma, 25 yıldır üzerinde çalıştığı ilaç için, "İlaç hazır sadece ruhsat onayı almayı bekliyoruz" dedi.
Yan etkileri çok fazlaydı: ABD’de daha önce erkekler için geliştirilen doğum kontrol yöntemleri denendiğine dikkat çeken Dr. RS Sharma, "Çalışmalar durduruldu çünkü yan etkileri erkekler için kabul edilemezdi" diye konuştu.