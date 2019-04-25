'Erkek vergisi' alan kafe
Avustralya'da kadınların erkeklerden ortalama yüzde 18 oranında daha az maaş almasına dikkat çekmek için erkek müşterilerden 'vergi' alan kafe kapanıyor. ''Handsome Her'' isimli kafenin son gün geliri de Nepalli kadınlar için çalışan bir kuruma bağışlanacak.
Avustralya’da kadınlarla erkekler arasındaki maaş eşitsizliğine dikkat çekmek için erkek müşterilerinden ‘vergi’ alan kafe kapanıyor. Ağustos 2017’de Melbourne’da açılan ''Handsome Her'' isimli kafe, erkek müşterilerinden yüzde 18 oranında daha fazla hesap alıyordu. Bu şekilde elde edilen gelir kadın hakları üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanıyordu.
Kafenin kuralları ise şu şekilde:
1- Kadınların oturma konusunda önceliği vardır.
2- Erkekler maaş konusundaki cinsiyet eşitsizliği yüzünden %18 daha fazla ödeme yapar.
3- Saygı her iki taraf için de eşit olmalıdır.
''Erkekler istediği için kalıcı hale geldi'
Kafenin bu kuralları hem övgü aldı, hem de bazıları tarafından ‘tersine cinsiyetçilik’ iddiasıyla eleştirildi. Handsome Her bu şekilde ünlenirken, sahiplerinden Alexandra O’Brien ‘erkek vergisi’ni başta ayda bir hafta boyunca almayı planladıklarını fakat çok sayıda erkek müşterinin ek ödeme yapmak istemesi sonucu kalıcı hale getirdiklerini söyledi.
Başta tepki de çektiklerini belirten O’Brien, “Erkek vergisi internette patladı. Biz bunun fazla radikal olduğunu düşünmüyorduk ama dünyanın verdiği tepki, erkekliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi; ataerkillikle yüzleşip onu yıkma ihtiyacını somutlaştırdı” dedi.