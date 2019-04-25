'Erkek vergisi' alan kafe

''Erkekler istediği için kalıcı hale geldi'

Kafenin bu kuralları hem övgü aldı, hem de bazıları tarafından ‘tersine cinsiyetçilik’ iddiasıyla eleştirildi. Handsome Her bu şekilde ünlenirken, sahiplerinden Alexandra O’Brien ‘erkek vergisi’ni başta ayda bir hafta boyunca almayı planladıklarını fakat çok sayıda erkek müşterinin ek ödeme yapmak istemesi sonucu kalıcı hale getirdiklerini söyledi.