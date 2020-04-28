Erkek koronavirüs hastalarına kadınlık hormanlarıyla bağışıklık tedavisi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalanan ya da ölen erkeklerin sayısının kadınlara göre daha fazla olduğu belirtiliyor. ABD’de üç hastane kadınların virüse karşı bağışıklıklarının daha yüksek olduğu iddiasını test etmek amacıyla, Kovid-19 hastası erkeklere kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteron takviyesi uyguluyor.
Doktorlar, erkeklere kadınlık hormonları vermenin onları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hayatta kalma olasılıklarını artırıp artıramayacağını araştırıyor. Dünya genelinde ABD, İtalya, Çin gibi çoğu ülkede kadınların koronavirüs nedeniyle aniden hastalanma ve ölme oranlarının daha düşük olduğu açıklandı.
New York Times’ın bildirdiğine göre; bu durum, birçok araştırmacının esas olarak kadınlarda üretilen hormonların koruyucu olup olmadığını merak etmesini sağladı.
ABD'deki üç hastane bu hipotezi test etmek adına erkek Kovid-19 hastalarına bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve hastalığını şiddetini azaltmak amacıyla kadın cinsiyet hormonları olan östrojen veya progesteron veriyor.
New York Devlet Üniversitesine bağlı Renaissence Tıp Fakültesi ve Long Island'da bulunan Stony Brook Üniversitesi, birincil kadın cinsiyet hormonu olan östrojenin Kovid-19 hastaları üzerindeki etkisini araştırıyor. Östrojen hormonu, kadın üreme sistemini geliştirmeye ve düzenlemeye yardımcı oluyor ve ikincil cinsiyet özelliklerinde rol oynuyor.
Renissance Tıp Fakültesi Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Dr. Sharon Nachman, araştırmaya geçen hafta bir gönüllüyle başladıklarını ve birkaç ay içinde ön sonuçları almayı umduğunu söyledi.
Araştırma Dekanı Dr. Nachman ise konuya ilişkin, "İyi fikirlerler en sıra dışı gibi görünenlerden çıkar" ifadelerini kullandı.