Erkek koronavirüs hastalarına kadınlık hormanlarıyla bağışıklık tedavisi

New York Times’ın bildirdiğine göre; bu durum, birçok araştırmacının esas olarak kadınlarda üretilen hormonların koruyucu olup olmadığını merak etmesini sağladı.

ABD'deki üç hastane bu hipotezi test etmek adına erkek Kovid-19 hastalarına bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve hastalığını şiddetini azaltmak amacıyla kadın cinsiyet hormonları olan östrojen veya progesteron veriyor.