Erkek işi olarak bilinen oto yıkamaya "kadın eli" değdi

İki çocuğu olduğunu hem çocuklarına vakit ayırdığını hem de işlerini yürüttüğünü belirten Soyçeken, "Hem evde çocuklar hem burası derken biraz zor oluyor ama eşimle yapıyoruz. Oto yıkama sadece erkek işi değil. Bütün kadınlarımız bunu yapabilir. Genellikle ilçe sakinlerinden tebrik alıyorum. 'Kadından da oto yıkamacı mı olur?' diye dalga geçenler de oluyor ama ben kendime güvendiğim için yapıyorum." ifadelerini kullandı.