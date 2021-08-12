'Erkek işi' algısını yıktı! Erzurum'da Eda'yı gören şaşırıyor arızalara kadın eliyle dokundu
ERZURUM'da Edanur Doğan, toplumda genellikle ‘erkek işi’ olarak lanse edilen elektrik arıza onarım ve bakım işini yapıyor. Genç kadının, metrelerce yükseklikte yüksek gerilim hattına tırmandığı cesaretli halleri dikkat çekiyor.
Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde (EDAŞ) çalışan Elektrik-Elektronik Mühendisi Edanur Doğan, güç gerektirdiği için genellikle erkeklerin çalıştığı meslekte bir kadın olarak onarım ve bakımların sorumluluğunu üstleniyor.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2014 yılında mezun olan Edanur Doğan, yaklaşık 6 yıldır Aras EDAŞ bünyesinde bulunan elektrik arıza bakım ve onarım biriminde görev alıyor.
80 erkekle birlikte çalışıyor
81 kişilik arıza bakım ekibinde tek kadın personel olan Doğan, mesleğini büyük bir cesaretle yapıyor.
Tırmanmaktan çekinmiyor
Mesai kavramı gözetmeksizin vatandaşa hizmet hususunu öncelik gören Doğan, gerektiğinde arıza tespiti için Yüksek Gerilim Hattına tırmanmaktan geri durmayarak, toplumda oluşan ‘erkek işi’ algısını da yok etmeyi hedefliyor.