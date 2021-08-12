'Erkek işi' algısını yıktı! Erzurum'da Eda'yı gören şaşırıyor arızalara kadın eliyle dokundu

Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde (EDAŞ) çalışan Elektrik-Elektronik Mühendisi Edanur Doğan, güç gerektirdiği için genellikle erkeklerin çalıştığı meslekte bir kadın olarak onarım ve bakımların sorumluluğunu üstleniyor.