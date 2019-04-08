Erkek çocukları öpüştüren YouTube fenomenine rekor ceza

Çektiği görüntülerden dolayı pişman olduğunu söyleyen Altuğ, "Ben bu tür videolar çekmiyordum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu görüntüleri çektiğim için pişmanım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine çektim. İlk defa böyle bir şey yaptım ve başım yandı. Tahliye ve beratimi istiyorum" dedi.

Diğer sanık F.B.B., olayda suçunun olmadığını iddia ederek, görüntülerdeki mağdurların 18 yaşından küçük olduklarını bilmediklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıkların küçük çocuklara karşı işlediği suç nedeniyle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıkların 'cinsel istismara azmettirme' suçundan beraatlerini isterken, 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.