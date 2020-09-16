Erkek bebeklere en çok hangi isim verildi? İşte illere göre TÜİK verileri
TÜİK verilerine göre iller bazında 2019 yılında erkek bebeklere en çok konulan isimler belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, 22 ilde erkek bebeklere en çok Ömer Asaf isminin verildiğini aktarırken 20 ilde en çok Eymen isminin bebeklere verildiğini belirtti. İşte iller ve en çok verilen erkek bebek isimleri...
Yusuf ismini en çok koyan iller:
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, Hatay, Kütahya, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Aksaray, Batman, Osmaniye
Eymen ismini tercih eden iller:
Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hakkari, Mersin, İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Bartın ve Yalova
Ömer Asaf ismini en çok tercih eden iller:
Amasya, Artvin, Bilecik, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Karabük